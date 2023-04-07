الكويت 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واسدانت الكويت واستنكرت الاعتداءات المستمرة لسلطات الاحتلال على الشعب الفلسطيني، محملةً إسرائيل المسؤولية الكاملة للتصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة نتيجة اقتحام قواتها للمسجد الأقصى الشريف، واعتدائها على المصلين المعتكفين وطردهم بقوة السلاح.وأكدت الخارجية الكويتية اليوم رفض الكويت التام لهذه الاعتداءات المتواصلة والتصعيد الممنهج والانتهاكات والجرائم الخطيرة التي تشكل خرقاً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية، واستفزازاً لمشاعر المسلمين كافة، مجددةً دعوتها للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف العنف والتجاوزات الإسرائيلية المتكررة.// انتهى //20:32ت م0117