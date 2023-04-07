نجران 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واسجذبت المرتفعات الغربية الشمالية لمدينة نجران هذه الأيام الأهالي وزوار المنطقة للاستمتاع بالأجواء الماطرة والربيعية، وتناول وجبة الإفطار بصحبة الأهل والأصدقاء خلال شهر رمضان المبارك.وأسهم طريق "مغرة" الذي يربط مدينة نجران بمرتفعات مركز بئر عسكر في تزايد إقبال المتنزهين ومحبي الرحلات البرية لقضاء أوقات من الترفيه والاستمتاع بالأجواء المعتدلة والماطرة خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، ومشاهدة جمال الطبيعة بما تحتويه من غطاء نباتي مميز، وتضاريس جبيلية متنوعة ومميزة في تشكلاتها وشعابها.وتعد المرتفعات الغربية من المواقع المميزة بمنطقة نجران بما تشتمل عليه من تنوع جغرافي وبيئي في الشعاب والأودية المنتشرة في "مغرة" و "العشه" ومتنزه "الغثمة"، وادي ذي حباب، وغيرها من المواقع، التي يكثر بها أشجار السمر والسدر والطلح، والأودية التي لازالت تحافظ على طبيعتها البكر.وهيأت أمانة منطقة نجران المواقع المطلة على طريق "مغرة" بالجلسات العائلية وألعاب الأطفال، التي أسهمت في إقبال الأسر والعوائل عليها لقضاء أوقات من الترفيه مع أسرهم، كما تعمل الأمانة مع شركائها في الجهات الحكومية الأخرى على تهيئة واستثمار العديد من المواقع في بئر عسكر لإنشاء المرافق السياحية والترفيهية التي تتيح المجال أمام الأهالي والزوار، الاستفادة من المقومات البيئة والسياحة التي تتميز بها المنطقة.// انتهى //20:53ت م0118