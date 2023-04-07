أبها 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واسشارك صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة بحضور معالي المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، مشايخ ونواب قبائل المنطقة، مائدة الإفطار في الصالة الملكية بأبها.وأكّد سموّه أهمية تحقيق التكامل مع أجهزة الدولة من خلال الاتصال المباشر والتنسيق الدائم مع المحافظين ورؤساء المراكز ليندمجوا في إستراتيجية العمل المشترك التي تتبناها إمارة المنطقة، وتفعيل ما تقوم به من عمل مؤسسي محكم، بخطط مزمنة وأهداف واضحة وقيادة مرنة.واستعرض سموّه شرحًا عن مبادرة أجاويد التي أطلقتها هيئة تطوير منطقة عسير في جميع المحافظات والمراكز، وما تهدف إليه، حيث يشارك فيها 17 محافظة بمتابعة مباشرة من سمو أمير المنطقة.// انتهى //21:28ت م0125