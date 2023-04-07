إسلام آباد 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واسدانت الجمعية الوطنية الباكستانية بالإجماع اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى الشريف والاعتداء على المصلين والمعتكفين، واعتقال بعضهم في شهر رمضان المبارك.وأكد القرار الصادر عن الجمعية دعم باكستان الثابت لنضال الشعب الفلسطيني العادل في الحصول على حقه في تقرير المصير، حاثاً المجتمع الدولي على التحرك الفوري لحماية الفلسطينيين، مجدداً مطالبة باكستان بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أساس حدود ما قبل عام 1967م وأن تكون القدس عاصمتها.// انتهى //21:34ت م0127