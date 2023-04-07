بريدة 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2030 م واساحتفت جميعة أبناء لرعاية الأيتام ببريدة بمقر الجمعية أمس بيوم اليتيم العربي بإقامة حفل إفطار جماعي للأيتام ، بحضور عدد من رجال الأعمال والإعلاميين والشركاء .وأكد المدير التنفيذي للجمعية سلطان بن محمد الجاسر بأن الهدف من احتفاء الجمعية بيوم اليتيم العربي على السفرة الرمضانية للإفطار إلى إدخال السرور والفرح لقلوب الأيتام ، مؤكداً أن الجمعية تحضى بمتابعة ودعم لامحدود من الرئيس الفخري للجمعية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم الذي يتابع بشكل دائم حالة الأيتام واحتياجاتهم بجمعية أبناء .// انتهى //21:36ت م0128