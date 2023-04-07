دكا 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 12 طناً من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مناطق دكا وغومائيل وجيرابو واشوليا بجمهورية بنغلاديش، استفاد منها 3.000 فرد بواقع 500 أسرة، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام في بنجلاديش للعام 2023م.ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول المحتاجة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.// انتهى //21:39ت م0130