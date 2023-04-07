القاهرة |16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واسأشاد البرلمان العربي بجهود الدول العربية في رعاية الأيتام وتوفير الاحتياجات كافة لهم بما يضمن نشأتهم في بيئة سليمة تسهم في إعدادهم للمستقبل بأفضل صورة.وأكد البرلمان -في بيان- بمناسبة اليوم العربي لليتيم، أهمية تضافر الجهود الرسمية والقطاع الخاص لتقديم المزيد من الرعاية والاهتمام للأطفال الأيتام، وتوفير احتياجاتهم والسبل اللازمة لحمايتهم، وترسيخ مفهوم التكافل.وشدد على ضرورة تعزيز الشراكة المجتمعية لخدمة ورعاية الأيتام والتعاون بين الدول العربية لدعم هذه الفئة ودمجها في المجتمع، وتأهيلهم للمشاركة الفاعلة، حاثاً على ضرورة حماية الأيتام والأطفال من شتى أنواع الاستغلال والإتجار، من خلال سن قوانين من شأنها توفير الرعاية الكاملة للأيتام وحمايتهم وكذلك حماية الأطفال الأيتام في دول النزاعات والصراعات.// انتهى //22:07ت م0131