جاكرتا 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع توزيع السلال الغذائية في مدينة سيلاكاب بمقاطعة جاوة في جمهورية إندونيسيا 2023م.وجرى توزيع 20 طنًا و 641 كيلو غرامًا من السلال الغذائية، استفاد منها 2004 أفراد بواقع 510 أسر.ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية في إندونيسيا الذي يهدف إلى توزيع 6,687 سلة غذائية رمضانية، يستفيد منها 33,435 فرداً في مناطق جاكرتا، وجاوة الغربية، وبنتن، وجاوة الوسطى.// انتهى //22:07ت م0132