مكة المكرمة 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واساستقبلت الرئاسة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم، وفدًا من جمعية شفيعًا، لأداء مناسك العمرة ضمن حملة الرئاسة " معتمرينا شرف لمنسوبينا".وأشار الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية والإنسانية عمر المحمادي إلى تعاون وتكاتف الإدارات بالمسجد الحرام لتقديم الخدمات الإنسانية والاهتمام بكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، لتوفير الخدمات والتسهيلات لهم، التي تعينهم على أداء مناسكهم بكل يسر وراحة وفق منظومة متكاملة من الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية.وعبر الوفد عن شكرهم للرئاسة على ماتم تقديمه من تسهيلات وخدمات متنوعة أثناء أدائهم مناسك العمرة بتعاون وتكاتف الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن.// انتهى //22:10ت م0133