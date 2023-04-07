بيروت 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 163 طنًا و 930 كيلو غرامًا من السلال الغذائية في مدينة بيروت، ومنطقة العيرونية شمال لبنان، ومحافظة عكار، وإقليم الخروب بالجمهورية اللبنانية، استفاد منها 12.610 أفراد من اللاجئين السوريين والفلسطينيين، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في لبنان خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444 – 2023م.يأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للاجئين والفئات الأكثر احتياجًا في لبنان.// انتهى //22:13ت م0136