مكة المكرمة 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واسكثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بالإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية بوكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية، وبالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للوقاية والرعاية الصحية عبر مبادرة "وقائية وسلامة" جهودها في تعقيم العربات المجانية التطوعية، لخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يأتي ذلك ضمن حملة الرئاسة (خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا).وأشار الوكيل المساعد للشؤون التطوعية عادل الجهني، إلى التعاون بين الوكالات والإدارات العامة بالمسجد الحرام وبذل المزيد من الجهود الميدانية لتفعيل كافة الخدمات الإنسانية والتطوعية، والحرص على صحة وسلامة المعتمرين والقاصدين لتحقيق التميز والجودة في تقديم الخدمات لخدمة ضيوف الرحمن، حيث يتم من خلال المبادرة تعقيم العربة قبل جلوس المستفيد عليها وبعد الانتهاء من الخدمة، وتوزيع كذلك الكمامة الصحية لأداء مناسك العمرة بكل يسر وسهولة وطمأنينة، وتوفير البيئة الصحية الآمنة.// انتهى //22:15ت م0137