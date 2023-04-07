حائل 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واسجذبت قلعة "أعيرف" الشهيرة في مدينة حائل بطابعها التراثي والتاريخي الزوار من المواطنين والمقيمين خلال أيام شهر رمضان المبارك من خلال الجلسات المعدة بالمسطحات الخضراء المحيطة بالقلعة خلال ساعات المساء والاستمتاع باستشعار نسمات الماضي للمكان حينما كان مدفعها فيما مضى يُنبئ أهالي مدينة حائل بدخول شهر رمضان المبارك بإطلاقه سبع طلقات، فيما يدوّي صوته أيضاً لحظة أذان المغرب إيذاناً بالإفطار ولحظة أذان الفجر إيذاناً بالإمساك ويختم آخر طلقاته بإعلان العيد بسبع طلقات.وتحتوي قلعة "أعيرف" التاريخية على متحف أثري يقصده سياح وضيوف المنطقة، ظل متماسكاً على مر السنين ليكشف عراقة منطقة حائل التاريخية ويبرهن على قدرة سكانها القدامى على تشييد أنواع من العمارة المتميزة التي ظلت باقية على مر العصور لتشهد على قوة بنيانها ومهارة من أتقنها.وقامت أمانة منطقة حائل مؤخراً يتطوير وتشجير المنطقة المحيطة بالقلعة بمساحة قدرها خمسة وأربعون ألف متراً مربعاً بها، بالإضافة إلى تركيب أعمدة الإنارات والكراسي، وتزيين الممرات، وكذلك مناطق استثمارية وألعاب أطفال، لتعزيز جودة الحياة وتوفير أرقى مستويات الحياة والبيئة والمرافق الترفيهيه التي تحقق تطلعات المجتمع.// انتهى //22:33ت م0138