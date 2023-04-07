مكة المكرمة 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واسنبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مُثارة على العاصمة المقدسة، تشمل في ذلك المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ومصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وتؤدي إلى شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية.وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة من مساء غدًا السبت.// انتهى //22:34ت م0139