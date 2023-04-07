القدس المحتلة 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واساعتدى مستوطنون اليوم على الفلسطينيين في أحياء القطانين والخالدية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في القدس أن العشرات من المستوطنين اعتدوا على الفلسطينيين، أثناء توجههم لصلاة التراويح في المسجد الأقصى، في أحياء القطانين والخالدية في البلدة القديمة، مما أسفر عن إصابة عدد من الشبان بجروح، لافتاً النظر إلى أن عدد الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال من على أبواب الأقصى وصل إلى 20 معتقلاً.في السياق ذاته، واصلت قوات الاحتلال اقتحام عدة مناطق في جنين والأغوار وشنت حملة دهم واسعة.// انتهى //22:56ت م0146