جيزان 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واسقلّد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، بقصر سموه اليوم، مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد سعد بن محمد جليغم، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.وهنأ سموه، اللواء جليغم, سائلاً الله له التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم الملك والوطن.وعبر جليغم عن سعادته بهذه الثقة الكريمة, مؤكداً مواصلة العمل لتحقيق كل ما فيه خدمة الوطن وقيادته بالصدق والأمانة والإخلاص.// انتهى //22:57ت م0147