الباحة 16 رمضان 1444هـ الموافق 07 أبريل 2023م واسهطلت اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة على منطقة الباحة شملت مدينة الباحة، وعدد من محافظاتها والمراكز التابعة لها، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب.جعلها الله سُقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.ونبهت الجهات المعنية المواطنين والمقيمين وقائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر في ظل ما تشهده المنطقة من تغيرات جوية هذه الأيام، وانعدام للرؤية بسبب الضباب الكثيف بمدينة الباحة وعدد من المحافظات.// انتهى //23:11ت م0149