مكة المكرمة 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واسقدمت فعالية "فوانيس6" والتي تنظمها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة مساحات مختلفة للعائلات العديد من الأنشطة والبرامج التي تنوعت بين المتعة والترفيه والتسوق، مستهدفة جميع الفئات العمرية، إحياءً للموروث الشعبي من خلال تقديم الأسر المنتجة للأكلات الشعبية المختلفة والتي يتميز بها أهالي مكة في موسم رمضان المبارك.وخصَّصَت الفعالية مساحات مختلفة للأطفال ومنها ورش تعليمية للأطفال تحت شعار "استثمر في طفلك"؛ والتي تهدف إلى تنمية التوجهات الصحيحة للطفل، وتحقيق أهداف تربوية وتثقيفية، عبر تعزيز الثقة وإكسابه مجموعة من المهارات الإبداعية والفنية والعلمية، وركن الرائد الصغير لدعم مواهب الصغار والدخول لعالم التجارة، إضافة إلى الألعاب المختلفة لإدخال البهجة والسرور في نفوس الصغار.// انتهى //23:43ت م0152