رفحاء 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واسوزع 30 متطوعاً من جمعية نماء التطوعية بمحافظة رفحاء 19,834 عبوة مياه ضمن مشروع سقيا الماء للمساجد في شهر رمضان، بالتعاون مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة، حيث يستهدف المشروع توزيع عبوات المياه على المساجد والجوامع بشكل دوري.وأوضحت الجمعية أن ذلك يأتي ضمن تنمية مهارات الشباب وتثقيفهم على أهمية العمل التطوعي، كما تحرص على تسجيل المتدربين وتسجيل ساعاتهم التطوعية وإصدار شهادات بذلك.وأكدت أن تركيزها على العمل التطوعي يعد إحدى إستراتيجياتها لمواكبة رؤية السعودية 2030 التي تستهدف الوصول إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحي، وزيادة إسهام القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي إلى 5%، مشيرةً إلى أنها رسخت من خلال كوادرها التطوعية مفهوم فريق العمل الواحد، والتكامل بين الجمعية والقطاعات الحكومية والخيرية الأخرى، بما يعود نفعه على المتطوعين والمجتمع على حد سواء.// انتهى //23:47ت م0154