رفحاء 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واسأطلقت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رفحاء أمس, المسابقة الرمضانية "الأسرة الرمضانية" التي تستهدف أهالي المحافظة.وأشارت الجمعية إلى أن المسابقة هي عن طريق كتاب "تفسير سورة الكهف للعلامة ابن عثيمين"، بحيث يتم تحميله من موقع الجمعية، والإجابة على أسئلة المسابقة إلكترونياً من خلال الرابط الموجود بالموقع www.rd.org.sa بما يتوافق مع تعليمات وشروط المسابقة, مبينةً أنها رصدت 25 جائزة تحفيزية للفائزين، محددةً الجمعة 18 رمضان آخر موعد لاستقبال الإجابات, مشيرةً إلى أن الهدف العام من المسابقة هو تحقيق رسالة الجمعية وزيادة التثقيف الأسري في المجتمع.// انتهى //23:47ت م0155