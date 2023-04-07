جدة 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واسشارك أكثر من 107 كشاف وقائد ومشرف كشفي من إدارة تعليم جدة بخدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بتقديم وجبات الإفطار والخدمات التي يحتاجها القادمون لأداء مناسك العمرة بصالات القدوم والمغادرة ضمن مبادرة مشروع "لبَّيك" التطوعي الكشفي لخدمة ضيوف الرحمن في موسمي الحج والعمرة.وأوضح مدير إدارة نشاط الطلاب بتعليم جدة رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع "لبَّيك" الكشفي التطوعي عوض العتيبي استمرار مشاركة طلاب وقادة كشافة تعليم جدة في خدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين في شهر رمضان المبارك وهي خدمة تطوعية سنوية تقدم وجبات الإفطار للمعتمرين بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، ومنها إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي وشركة مطارات جدة وفرع وزارة الحج والعمرة وجمعية هدية الحاج والمعتمر التي تقدم للصائمين مايقارب ٥٠٠٠ وجبة يومياً بالمطار وصالة الحجاج.من جهته، أوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بتعليم جدة علي العمري أن مشاركة كشافة تعليم جدة بهذا العدد من الكشافين والقادة الكشفيين المتطوعين يعملون وفق ورديات مسائية يومية بنظام المجموعات تسهيلًا على الكشافين، حيث تتمثل مبادرات الخدمة بالإسهام في استقبال وإرشاد ومساعدة المعتمرين القادمين عبر الرحلات المحلية والدولية وتوجيههم داخل الصالات ونقاط المغادرة والمرافق التي يحتاجها المعتمر، وتقديم وجبات الإفطار وسقيا الماء ومساعدة كبار السن والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بخدمة المعتمرين بالمطار.// انتهى //23:51ت م0158