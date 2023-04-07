كوناكري 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واسأكد رئيس الوزراء الغيني الدكتور برنارد غومو، على قوة العلاقات التي تربط المملكة بجمهورية غينيا، منوهاً بالدعم الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين لكافة المسلمين في أنحاء العالم، ومسلمي غينيا كوناكري على وجه الخصوص.جاء ذلك في تصريح صحفي عقب حضوره نيابة عن رئيس جمهورية غينا حفل ختام المسابقة الوطنية لتلاوة القرآن الكريم وحفظه وتفسيره وتجويده في دورتها الحادية والأربعين في جمهورية غينيا كوناكري التي نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتعاون مع الأمانة العامة للشؤون الدينية الغينية، الأربعاء في العاصمة الغينية كوناكري, بمشاركة 250 متسابقاً ومتسابقة.وعبر "غومو" عن شكره لقيادة المملكة ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مشيداً بالإقبال الكبير على الدورة الواحدة والأربعين للمسابقة، وبدعم ومتابعة وزارة الشؤون الإسلامية الذي يعد دليلاً على النجاح والرغبة في الاستمرارية.// انتهى //23:56ت م0159