الباحة 16 رمضان 1444 هـ الموافق 07 أبريل 2023 م واساختتمت اليوم أعمال ملتقى تمكين الشباب 2023، الذي أقيم بمحافظة قلوة، بحضور المحافظ علي بن أحمد الشهري.وتضمنت فعاليات الملتقى ورشتي عمل الأولى بعنوان "التمكين الذاتي"، والثانية بعنوان "التأهيل الوظيفي"، فيما تم توقيع اتفاقية تدريب وتأهيل ينتهي بالتوظيف لعدد 12 شابًا وفتاةً من ذوي الإعاقة.ونوّه الشهري بتنظم الملتقى الذي جاء بناءً على توجيهات سموّ أمير منطقة الباحة، الذي يختص بفئة غالية على قلوب الجميع وهم فئة الشباب كونهم سواعد الوطن ومستقبله الزاهي ووجهه المشرق، مشيداً بجهود الجهات المشاركة والداعمة واللجان العاملة ولكل من أسهم في نجاح الملتقى وظهوره بهذا المظهر الرائع.// انتهى //23:57ت م0160