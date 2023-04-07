الرياض 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واسوافق رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد بن منصور الزغيبي على مقترح اللجنة الفنية والمسابقات بالاتحاد على إقامة كأس الطائرة للنخبة للموسم الرياضي 2022-2023 على صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف خلال الفترة من 4-30 إلى 2023-5-3 م، بمشاركة بطل الدوري الأهلي ووصيفه الهلال وفريقي الابتسام والفيصلي.ذكر ذلك مقرر اللجنة الفنية والمسابقات عبدالعزيز الرميحي الذي أشار إلى أن البطولة ستقام بنظام الدوري من دوري واحد، وتمنى أن تكون البطولة ختام مسك لموسم مثير شهد مستويات فنية عالية جداً، مضيفاً أن توزيع البطولات الكبرى على مناطق المملكة سيسهم بشكل كبير في انتشار اللعبة وزيادة توهجها.// انتهى //00:06ت م0001