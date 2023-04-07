الرياض 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واستغلَّب فريق الشباب على ضيفه الهلال بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي.وجاءت ثلاثية الشباب في الشوط الثاني عن طريق اللاعب حسين القحطاني عند الدقيقة 55، وكرستيان جوانكا عند الدقيقة 68، وهتان باهبري عند الدقيقة 90+7.وبهذا الفوز استعاد الفريق الشبابي المركز الثالث بعدما رفع رصيده إلى 47 نقطة، فيما تراجع الهلال للمركز الرابع بـ 45 نقطة.// انتهى //00:35ت م0004