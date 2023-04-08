جاكرتا 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واسقدمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع مؤسسة محمد بن إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية " غروس الخيرية " 50 طنا من التمور للجمعيات الخيرية ودور الأيتام بجمهورية إندونيسيا، وذلك في إطار الجهود المبذولة لخدمة المسلمين وتلمس حاجاتهم وضمن إطار التعاون المشترك بين الوزارة وغروس الخيرية في المجالات الخيرية .وجرى تسليم التمور بمقر الملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية في جاكرتا لعدد من رؤساء الجمعيات الخيرية في إندونيسيا بحضور مدير مكتب الملحق الديني بسفارة المملكة في جاكرتا براق الأمير.وأعرب عدد من رؤساء الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإسلامية بجمهورية إندونيسيا عن شكرهم لوزارة الشؤون الإسلامية وجهودها الخيرية والإنسانية المتزامنة مع شهر رمضان المبارك في تنفيذ برنامج توزيع التمور الذي يعد من البرامج النوعية التي تلامس حاجة المسلمين وتساهم في تأمين التمور لهم على موائد الإفطار .// انتهى //02:28ت م0007