الدمام 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واسرفع فريقا مضر والخليج رصيدهما النقطي إلى 30 نقطة، مع ختام مواجهات الجولة السابعة عشر من منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2022-2023م، والتي جرت أمس.وفي قمة مواجهات الجولة التي واصلت فيها جماهير اللعبة تسجيل حضورها على صالة وزارة الرياضة بالدمام، تمكن الخليج من كسب نظيره الهدى بنتيجة (31-26)، وتغلب مضر على الزلفي بنتيجة (36-23)، وحقق النور فوزه على الابتسام بنتيجة (26-23)، وانتصر الوحدة على المحيط (35-31)، وفاز الترجي على القارة (26–22)، وتعادل الأهلي مع الصفا بنتيجة (31-31).وبهذه الننائج، يتشارك فريقا مضر والخليج صدارة الترتيب برصيد 30 نقطة لكلً منهما، يتبعهما فريق النور ثالثاً برصيد 28 نقطة، ثم الهدى رابعاً برصيد 22 نقطة، والصفا خامساً برصيد 21 نقطة، وبعده الأهلي سادساً برصيد 19 نقطة، ثم الوحدة سابعاً برصيد 18 نقطة، ويحل الترجي ثامناً برصيد 15 نقطة، والزلفي تاسعاً برصيد 8 نقاط، والقارة عاشراً برصيد 6 نقاط، ثم الابتسام في المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط، ويقع المحيط في الترتيب الثاني عشر والأخير بثلاث نقاط.ومن المقرر أن تتوقف منافسات البطولة لمدة 20 يوماً، على أن تستأنف بإقامة مواجهات الجولة الثامنة عشر يوم الجمعة الموافق 28 أبريل 2023م.// انتهى //02:30ت م0008