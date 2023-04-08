الرياض 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واسحقق فريق المريخ السوداني فوزاً بهدفين مقابل هدف أمام نظيره فريق تشرين السوري، وذلك ضمن مرحلة الذهاب لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.وسجل هدفي المريخ كلاً من الجزول نوح وباولو سيرجيو، بينما جاء هدف تشرين عن طريق اللاعب عبدالرزاق المحمد.ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في مباراة الإياب الثلاثاء المقبل الموافق 11 أبريل 2023، لحسم هوية المتأهل منهما إلى المرحلة التالية.// انتهى //02:31ت م0010