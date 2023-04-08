رياضي / المريخ السوداني يفوز على تشرين السوري في ذهاب الدور الأول من منافسات كأس الملك سلمان للأندية 2023
السبت 1444/9/17 هـ الموافق 2023/04/08 م واس
الرياض 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واس
حقق فريق المريخ السوداني فوزاً بهدفين مقابل هدف أمام نظيره فريق تشرين السوري، وذلك ضمن مرحلة الذهاب لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.
وسجل هدفي المريخ كلاً من الجزول نوح وباولو سيرجيو، بينما جاء هدف تشرين عن طريق اللاعب عبدالرزاق المحمد.
ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في مباراة الإياب الثلاثاء المقبل الموافق 11 أبريل 2023، لحسم هوية المتأهل منهما إلى المرحلة التالية.
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