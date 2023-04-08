عام / الهلال الأحمر السعودي بالحدود الشمالية يقدم خدماته الإسعافية والتطوعية للمعتمرين العراقيين بمنفذ جديدة عرعر

السبت 1444/9/17 هـ الموافق 2023/04/08 م واس
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عرعر 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واس
قدمت فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية مهامها في منفذ جديدة عرعر و تقديم خدماتها الطبية الإسعافية والتطوعية ‏ للمعتمرين العراقيين القادمين عبر منفذ جديدة عرعر الحدودي من خلال الفرق الإسعافية والتطوعية المتواجده على مدار ٢٤ ساعة في المنفذ ضمن مشروع إمارة منطقة الحدود الشمالية‬ لضيوف الرحمن .
وقدمت الفرق الإسعافية والتطوعية خدماتها 416 شخص وتم نقل 6 مرضى الى المنشأت الصحية وتقديم خدمة فحص المؤشرات الحيوية لعدد 410 معتمر عراقي، فيما كثفت جهودها في تقديم الخدمات الإسعافية والرعاية المجتمعية لضيوف الرحمن ، أبرزها العمل على الترحيب وتقديم الضيافة والتنظيم ونقل كبار السن والمرضى عبر العربات النقالة لتسهيل وصولهم وتيسير إجراءات دخولهم الى المملكة العربية السعودية .
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