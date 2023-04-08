عام / الهلال الأحمر السعودي بالحدود الشمالية يقدم خدماته الإسعافية والتطوعية للمعتمرين العراقيين بمنفذ جديدة عرعر
السبت 1444/9/17 هـ الموافق 2023/04/08 م واس
عرعر 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واس
قدمت فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية مهامها في منفذ جديدة عرعر و تقديم خدماتها الطبية الإسعافية والتطوعية للمعتمرين العراقيين القادمين عبر منفذ جديدة عرعر الحدودي من خلال الفرق الإسعافية والتطوعية المتواجده على مدار ٢٤ ساعة في المنفذ ضمن مشروع إمارة منطقة الحدود الشمالية لضيوف الرحمن .
وقدمت الفرق الإسعافية والتطوعية خدماتها 416 شخص وتم نقل 6 مرضى الى المنشأت الصحية وتقديم خدمة فحص المؤشرات الحيوية لعدد 410 معتمر عراقي، فيما كثفت جهودها في تقديم الخدمات الإسعافية والرعاية المجتمعية لضيوف الرحمن ، أبرزها العمل على الترحيب وتقديم الضيافة والتنظيم ونقل كبار السن والمرضى عبر العربات النقالة لتسهيل وصولهم وتيسير إجراءات دخولهم الى المملكة العربية السعودية .
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