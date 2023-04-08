المدينة المنورة ١٧رمضان ١٤٤٤هـ الموافق ٨ ابريل ٢٠٢٣م واسكثفت ‫وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بإدارة‬ الخدمات الاجتماعية والتطوعية أعمالها خلال الفترة من غرة شهر رمضان المبارك و حتى ليلة الخامسة عشر . ‫وبلغت الفرص التطوعية ٣١ فرصة بإجمالي ٩٦٨٢٣ ألف ساعة تطوعية وبلغ عدد رحلات خدمات التنقل اليومية ٣٣.١٨٩ ألف رحلة استفاده منها ٢٧٠.٥١٥ ألف مستفيد وبلغت عدد الخدمات المقدمة للأشخاص ذو الإعاقة ١٩٣ خدمة استفاد منها ٣١٠٠٢ ألف، كما بلغ اجمالي المستفدين من الخدمات الاجتماعية ١١٠٨ ، فيما وزعت ٤٧٣١٥ ألف عبوة ماء زمزم من خلال المتطوعين .‫// انتهى //02:44ت م0012