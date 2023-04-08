واغادوغو 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بوركينافاسو فهد بن عبدالرحمن الدوسري حفل إفطار رمضاني على شرف الرئيس الحالي والرؤساء السابقين للاتحاد الفيدرالي للجمعيات الإسلامية في بوركينافاسو.حضر الحفل مستشار رئيس بوركينا فاسو للشؤون الإسلامية، عضو المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي معالي الدكتور أبو بكر دوكوري، إلى جانب سفير بوركينا فاسو الأسبق لدى المملكة وعميد السلك الدبلوماسي السابق في الرياض عمر دياوارا، ومنسق مشاريع رابطة العالم الإسلامي لدى بوركينا فاسو الشيخ موسى سيسي، وعدد من منسوبي السفارة .// انتهى //04:01ت م0015