القاهرة 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واسفاز فريق المصري البورسعيدي على نظيره حرس الحدود بهدف نظيف من عمر المباراة التي جمعتهما الليلة الماضية على إستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.وبهذه النتيجة ارتقى فريق المصري إلى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، فيما احتل فريق حرس الحدود المركز الثامن عشر والأخير برصيد 16 نقطة.وفي منافسات الجولة ذاتها تعادل فريق أسوان مع نظيره سيراميكا كليوبترا بهدف لكل منهما لينال بذلك فريق سيراميكا المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، وأسوان المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة أيضا.// انتهى //04:18ت م0016