المدينة المنورة ١٧ رمضان 1444 هـ الموافق ٠٨ أبريل 2023 م واسأكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي استقبلت خلال النصف الأول من شهر رمضان أكثر من (١٥) ملايين و 700 ألف مصل ومصلية مصلٍ ومصلية في المسجد النبوي الشريف كما بلغ إجمالي عدد المصلين من غرة شهر محرم لهذا العام وحتي اليوم ( 163) مليون مصل ومصلية.وأكد معاليه أن الوكالة هيأت المسجد النبوي للزوار والمصلين من خلال خطتها التشغيلية في تنظيم الحشود وكثافة الأعداد التي يشهدها المسجد النبوي لضمان انسيابية الحركة، كذلك تعقيم المسجد النبوي وسطحه وساحاته و مرافقه وتسهيل جميع الخدمات لينعم الزوار والمصلين بالراحة ويؤدوا عباداتهم بكل يسر وطمأنينة.// انتهى //06:09ت م0017