الرباط 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بأعمال الاجتماع الثالث للجنة التشاور السياسي - ولجنة المتابعة على مستوى كبار مسؤولي وزارتي الخارجية بالمملكة والمغرب الذي انعقد بالرياض، مبرزة أن الاجتماع خصص للتباحث حول تعزيز العلاقات الإستراتيجية الثنائية وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وتابعت صحف الرباط تداعيات أزمة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بالمغرب، والتي وصلت الى مستويات قياسية خلال شهر رمضان، مبرزة تأثيراتها على القدرة الشرائية للمواطنين.وسلطت صحف السبت الضوء على فصول التصعيد الجديد بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد إقدام السلطات الإسرائيلية على شن غارات على قطاع غزة، وعلى جنوب لبنان ردا على إطلاق الصواريخ عليها.كما استعرضت ردود الفعل الدولية المنددة بانتهاك السلطات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية وتنكيلها بالشعب الفلسطيني.وأخبرت صحف الرباط أن الصين واليابان ستعقدان الأسبوع المقبل بطوكيو الجولة الخامسة عشرة من المشاورات رفيعة المستوى حول القضايا البحرية.وتناقلت الصحف تحذيرات البنك الدولي الموجهة الى سلطات وحكومات دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، من التقاعس أو التأخر في اتخاذ إجراءات تستهدف معالجة التداعيات الطويلة الأمد لانعدام الأمن الغذائي.// انتهى //08:01ت م0022