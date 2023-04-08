الطائف 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف أمس متحف الشريف للتراث الشعبي .وتجول سموه داخل المتحف واستمع إلى شرح موسع عما يحتويه المتحف من مقتنيات أثرية وتراثية حضارية وتاريخية, مشيداً سموه بالمتحف وبجهد صاحبه في حفظ التراث والاهتمام به، وجمع هذه القطع التراثية النادرة التي تحمل قيمة تاريخية مهمة بما يعكس الجوانب الحضارية والثقافية.وقال سموه : "يلعب المواطنين دوراً كبيراً في حفظ التراث والآثار بإقامة متاحفهم الخاصة أو نقلها إلى متاحف الدولة رعاها الله، كما يلعبون دورا كبيرا في كشف التراث والآثار وإبلاغ الجهات المختصة، وكل ذلك يصب في مصلحة المجتمع والوطن لاسيما في مجالات الثقافة والسياحة، وكلنا نشد على أيدي المواطنين للقيام بذلك ونقدر لهم هذه الجهود النبيلة".وعبر الشريف عن اعتزازه بزيارة سمو محافظ الطائف لمتحفه الخاص ، مثمنًا لسموه هذه الزيارة التي تعبر عن تشجيع سموه له شخصيا ولجميع أصحاب المتاحف الخاصة.يذكر أن متحف الشريف للتراث الشعبي يعد من المتاحف الكبرى بالمملكة ويقع على مساحة 5 آلاف متر مربع، ويضم سوق به مجموعة من الأكشاك أو الدكاكين للحرف والمهن القديمة ، وجعل كل دكان لحرفة معينة، وأضاف إليه الأدوات والآلات التي تخص تلك الحرفة، كما ، وقاعات للأسلحة (السيوف والبنادق والخناجر والرماح) ، وأدوات القهوة ، وأواني الطبخ ، وأدوات الزراعة ، والملابس والحلي النسائية.// انتهى //08:12ت م0023