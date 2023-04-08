القاهرة 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تفقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عـددًا من مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة التي تشهد تطوير بعض المحاور الطولية والعرضية، وإنشاء أخرى جديدة.ونشرت تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن الأمن الصحي لن يتحقق أبدًا بالعمل الفردي المنعزل، وإنما يتطلب جهدًا جماعيًا منسقًا، داعيًا قادة العالم إلى العمل الدءوب نحو اعتبار الاستثمار في الصحة أحد أهم الأولويات على المستوى الدولي.وتناقلت صحف السبت تحذير مصر من المخاطر البالغة التى تحيق بالمنطقة إذا استمرت موجة العنف الحالية، معربة عن قلقها البالغ نتيجة التصعيد المتسارع والخطير الذى تشهده المنطقة.ورصدت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي شن غاراتها على قطاع غزة وجنوب لبنان.وعرجت صحف مصر على تحذير منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، من أن نحو مليون طفل تقل أعمارهم عن خمسة أعوام سيكونون عرضة هذه العام لسوء تغذية حاد في دول منطقة الساحل الإفريقي.// انتهى //09:14ت م0024