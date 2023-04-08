القدس المحتلة 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واستناولت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني، واعتقال العشرات من الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية، وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي لعرقلة وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى المبارك، لأداء صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك.وركزت صحف فلسطين على تصاعد اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، وتنفيذهم هجمات على المركبات الفلسطينية في نابلس، تزامناً مع مواصلة قوات الاحتلال تشديد إجراءاتها العسكرية على مداخل منطقة الأغوار الفلسطينية.وأخبرت عن إعلان الاحتلال الإسرائيلي، أنه استخدم 50 طنًا من القنابل المتفجرة، في سلسلة غاراته الأخيرة على قطاع غزة، والتي طالت 10 أهداف في مناطق متفرقة في القطاع.وسلطت الأضواء على مبادرة "مائدة أهل الخير"؛ لتعزيز صمود الأهالي في بلدة الجديرة والبلدات المحيطة بها في القدس المحتلة، لافتة النظر إلى أن "مائدة أهل الخير" شكلت حالة نضالية جديدة، وأصبحت تقدم خدماتها في عدة قرى من أجل إسناد وتعزيز روح الصمود لديهم، في ظل عمليات التهجير والملاحقة من الاحتلال.وأشارت صحف اليوم إلى تقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) الذي أظهر انخفاض أسعار المواد الغذائية للشهر الثاني عشر على التوالي في مارس 2023 بنسبة 20,5 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، وإلى تحسن سوق الوظائف في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي.// انتهى //10:05ت م0026