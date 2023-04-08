عام / المركز الوطني للأرصاد: أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان
السبت 1444/9/17 هـ الموافق 2023/04/08 م واس
جيزان 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 ابريل 2023 م واس
نبّة المركز الوطني للأرصاد اليوم ، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، على محافظات الحرث ، والداير ، والريث ، والعارضة ، والعيدابي ، وفيفا ، وهروب ، وأبوعريش ، وأحد المسارحة ، والطوال وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، ومركز الفطيحة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـعاشرة مساءً.
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10:38ت م
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