جيزان 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 ابريل 2023 م واسنبّة المركز الوطني للأرصاد اليوم ، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، على محافظات الحرث ، والداير ، والريث ، والعارضة ، والعيدابي ، وفيفا ، وهروب ، وأبوعريش ، وأحد المسارحة ، والطوال وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، ومركز الفطيحة.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـعاشرة مساءً.// انتهى //10:38ت م0027