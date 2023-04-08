تونس 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال محادثاته مع رئيس الحكومة نجلاء بودن وعدد من الوزراء، عن إنشاء لجنة لإعداد مشروع نص استشارة تتعلق بإصلاح التربية والتعليم، مؤكدا أن الإصلاح لا يمكن أن يكون كاملا إلا إذا تمّ وفق مقاربة شاملة تهمّ كل مراحل التعليم.ونقلت تصريحات الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، محمد التليلي المنصري، قال فيها إن الأولوية في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، هي لإجراء انتخابات المجالس المحلية باعتبارها الغرفة الثانية مرتبط بها عمل البرلمان.وأخبرت عن بدء اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" والقيادات العسكرية والأمنية والميدانية من شرق وغرب ليبيا بمدينة بنغازي، بحضور رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا عبد الله باتيلي، مبينةً أنه المقرر صدور بيان ختامي عن الاجتماع، الذي يأتي بناء على اتفاق الطرفين خلال اجتماعهما الأول الذي عقد في العاصمة طرابلس قبل أيام.ورصدت صحف اليوم تشديد جيش الاحتلال الإسرائيلي إجراءاته الأمنية وإغلاق طرق وشوارع حيوية بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، ناقلة في السياق ذاته تصريحات المبعوث الصيني الخاص للشرق الاوسط، تشاي جون، أشار فيها إلى أن بلاده ستواصل العمل الجاد للتشجيع على التوصل الى تسوية سريعة ومناسبة للقضية الفلسطينية.وتناولت صحف تونس فحوى تقرير صادر عن البنك الدولي أكد فيه أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية سيؤدي الى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.// انتهى //11:28ت م0028