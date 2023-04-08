جيزان 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واسأطلقت جمعية البر الخيرية بجازان، مبادرة "كسوة عيد الفطر" للعام الحالي 1444 هـ تحت شعار "عيديتكم فرحتنا"، ووزعت 30 ألف كسوة استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك.وتأتي هذه المبادرة ضمن المبادرات والخدمات التي تقدمها الجمعية لمستفيديها من الأيتام وأسرهم والأرامل والمطلقات والأسر الأكثر احتياجًا بكافة محافظات منطقة جازان والمراكز التابعه لها، بهدف إدخال الفرحة على قلوبهم خلال عيد الفطر المبارك، وتخفيف معاناتهم، وتعزيز روح التعاون والشراكات المجتمعية.// انتهى //11:29ت م0029