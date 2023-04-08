إسلام آباد 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم توقيع الصندوق السعودي للتنمية، اتفاقية تنموية مع باكستان، لتمويل مشروع سد مهمند للطاقة الكهرومائية من خلال قرض تنموي مُيسر مقدم من المملكة العربية السعودية عبر الصندوق بقيمة تتجاوز 240 مليون دولار.وتطرقت إلى تأكيد القيادة السياسية والعسكرية الباكستانية العزم على مواصلة الحرب ضد الإرهاب الداخلي وعدم السماح للعناصر الإرهابية بزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.واهتمت بتبني الجمعية الوطنية الباكستانية قراراً بالإجماع أدانت فيه بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى الشريف والاعتداء على المصلين والمعتكفين، واعتقال بعضهم في شهر رمضان المبارك.وتناولت إعلان الجيش الباكستاني عن نجاح قواته في اعتقال قائد إرهابي بارز يدعى غلزار إمام الياس شمباي، وهو مؤسس وزعيم تنظيم الجيش القومي البلوشي الإرهابي خلال عملية نفذتها في إقليم بلوشستان.وأخبرت عن إرجاء وزير المالية الباكستاني إسحاق دار زيارته لواشنطن لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.// انتهى //11:29ت م0030