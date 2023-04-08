الخرطوم 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واسسلّطت الصحف السودانية الصادرة اليوم، الضوء على دعوة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، جميع العسكريين والحرية والتغيير إلى التنحي جانباً وإفساح المجال لغيرهم، مؤكدا أن الجيش مؤسسة راسخة لا تسعي إلى إثارة الفتن والحروب القبلية.وأخبرت عن مصرع 3 أشخاص وجرح 5 آخرين من الرعاة السودانيين في هجوم مسلح من حركة مسلحة جنوب سودانية تدعى" تيتاي".وأبرزت صحف السبت تأكيد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باثيلي أن ترتيب انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا بشكل منسق ومتزامن من شأنه أن يسهم في السلام والاستقرار في ليبيا والمنطقة، وتعزيز أمن الحدود.ولفتت الانتباه إلى استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاتها، على الشعب الفلسطيني، واعتقال العشرات في القدس والضفة الغربية.// انتهى //11:32ت م0031