سياسي / اهتمامات الصحف العراقيه

السبت 1444/9/17 هـ الموافق 2023/04/08 م واس
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بغداد 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واس
أبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم تصريحات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بضرورة تعاون النواب المستقلين مع الحكومة في تنفيذ البرنامج الحكومي من خلال المراقبة والمتابعة للأداء الحكومي.
‎ واهتمت الصحف بمباحثات وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع السفيرة الأمريكيَّة لدى العراق آلينا رومانوسكي بشأن استعراض سير العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وواشنطن، ومُستجدّات الأوضاع السياسيَّة في العراق ، بالإضافة إلى التطورات الإقليميَّة .
وأوردت خبر مقتل 5 إرهابيين من تنظيم داعش بضربات جوية نفذتها طائرات F16 التابعة للقوة الجوية العراقية بالقرب من جبال حمرين في محافظة ديالى.
وتابعت الصحف الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، مشيرة إلى استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاته على الشعب الفلسطيني، في القدس والضفة الغربية ومناطق أخرى واعتقال العشرات من الفلسطينيين ومنعهم من أداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك.
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11:49ت م
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