سياسي / اهتمامات الصحف العراقيه
السبت 1444/9/17 هـ الموافق 2023/04/08 م واس
بغداد 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واس
أبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم تصريحات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بضرورة تعاون النواب المستقلين مع الحكومة في تنفيذ البرنامج الحكومي من خلال المراقبة والمتابعة للأداء الحكومي.
واهتمت الصحف بمباحثات وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع السفيرة الأمريكيَّة لدى العراق آلينا رومانوسكي بشأن استعراض سير العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وواشنطن، ومُستجدّات الأوضاع السياسيَّة في العراق ، بالإضافة إلى التطورات الإقليميَّة .
وأوردت خبر مقتل 5 إرهابيين من تنظيم داعش بضربات جوية نفذتها طائرات F16 التابعة للقوة الجوية العراقية بالقرب من جبال حمرين في محافظة ديالى.
وتابعت الصحف الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، مشيرة إلى استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاته على الشعب الفلسطيني، في القدس والضفة الغربية ومناطق أخرى واعتقال العشرات من الفلسطينيين ومنعهم من أداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك.
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