بغداد 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم تصريحات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بضرورة تعاون النواب المستقلين مع الحكومة في تنفيذ البرنامج الحكومي من خلال المراقبة والمتابعة للأداء الحكومي.‎ واهتمت الصحف بمباحثات وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع السفيرة الأمريكيَّة لدى العراق آلينا رومانوسكي بشأن استعراض سير العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وواشنطن، ومُستجدّات الأوضاع السياسيَّة في العراق ، بالإضافة إلى التطورات الإقليميَّة .وأوردت خبر مقتل 5 إرهابيين من تنظيم داعش بضربات جوية نفذتها طائرات F16 التابعة للقوة الجوية العراقية بالقرب من جبال حمرين في محافظة ديالى.وتابعت الصحف الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، مشيرة إلى استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاته على الشعب الفلسطيني، في القدس والضفة الغربية ومناطق أخرى واعتقال العشرات من الفلسطينيين ومنعهم من أداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك.// انتهى //11:49ت م0033