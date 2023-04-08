الجزائر 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بتصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حول حالة الاقتصاد بالبلاد ، مشيرة إلى تأكيد الرئيس تبون بأن كل المؤشرات المالية والاقتصادية الأساسية استعادت عافيتها ومستقرة.ونقلت صحف السبت إشادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير أرسله إلى مجلس الأمن، بمساعي الجزائر ومجهوداتها في تعزيز السلم والأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، مذكرا بالالتزام الشخصي للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتعزيز السلم والاستقرار في جمهورية مالي.وعرجت على الأوضاع في مدينة القدس المحتلة، مخبرة عن أنه رغم محاولات التّهدئة والدعوات الدولية المتعالية لضبط النفس، ما زالت الأوضاع مرشّحة للتصعيد والخروج عن السيطرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.// انتهى //12:11ت م0034