جدة 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واساستعرض كرسي الشيخ عبد اللطيف العيسى لأبحاث الأيتام بجامعة أم القرى أعماله خلال الربع الأول من عام 2023، وعدداً من الموضوعات ذات العلاقة بالمشاريع العلمية والمبادرات البحثية الحالية والمستقبلية للكرسي، وذلك خلال اجتماعه الثالث للهيئة الاستشارية؛ بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور فهد الزهراني، وأعضاء الهيئة الاستشارية.وناقش الاجتماع جدول الأعمال المتضمن الكثير من الموضوعات ذات العلاقة بالبحث العلمي المخصص للأيتام؛ بعدها قدم رئيس جمعية أبواب للعمل التطوعي الدكتور عبد الرحمن العلياني عرضاً تعريفياً لمناقشة أوجه العمل المشتركة بين الكرسي والجمعية، إضافة للتطرق إلى البرنامج المقدم من مدير مركز حياة آمنة للإرشاد الأسري والنفسي الدكتور محمد معافى؛ الذي تناول الإرشاد النفسي للإخصائيين الاجتماعيين العاملين في مجال رعاية الإيتام.// انتهى //12:50ت م0037