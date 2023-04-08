جدة 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واسأجرت جامعة الملك عبد العزيز دراسة مسحية بحثية علمية للتعرف على أهم الأدوات التقنية عبر الإنترنت التي تدعم دور الأسرة في تنمية التحصيل الدراسي لأبنائهم؛ بالتعاون مع مركز بحوث سياسات التعليم، وبمشاركة أكثر من خمس إدارات تعليم بالمملكة متمثلة في: إدارات تعليم الرياض، ومكة، والمنطقة الشرقية، والقصيم، وعسير.وتقصت الدراسة التي قام بها الأستاذ المشارك بقسم تقنيات التعليم بالجامعة الدكتور بدر بن سلمان السليمان؛ مقترحات وآراء أولياء الأمور فيما يخص أهم الأدوات التقنية المستخدمة عبر الإنترنت؛ التي تمكن الأسر من تعزيز دورها المجتمعي في دعم تحصيل الأبناء وتفوقهم الدراسي.وخلصت الدراسة إلى مجموعة من العوامل المهمة في تنمية تحصيل الأبناء من وجهة نظر أولياء الأمور وركزت على استخدام الأدوات التقنية؛ التي تضمن حدوث تواصل مستمر ومباشر بين الأسرة والمدرسة، وكذلك الأسر الأخرى داخل المنظومة المدرسية باستخدام قناة آمنة عبر الانترنت تمكّن المدرسة والأسرة من تبادل الملفات والخبرات والآراء عبر المنصات الداعمة للتواصل المباشر.وتم نشر الدراسة من قبل المركز الكندي للعلوم والتعليم والمؤرشفة في مركز الموارد المعلوماتية التعليمية (ERIC) الذي يعد أكبر مراكز قواعد البيانات العالمية المختصة في المجال التعليمي التابع لمعهد علوم التعليم في وزارة التعليم الأمريكية؛ على الرابط:https://ccsenet.org/journal/index.php/hes/article/view/0/48583 .// انتهى //13:09ت م0039