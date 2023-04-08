الوجه 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في منزل سموه بمحافظة الوجه اليوم المواطنين ومسؤولي شركة البحر الأحمر الدولية وأمالا وأعضاء مجلس الخبراء المحلي بمحافظة الوجه.وفي مستهل اللقاء نقل سموه للجميع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله– ، مؤكداً سموه حرص واهتمام القيادة الرشيدة بكل شؤون المواطن وبما يحقق رفاهيته وراحته، منوهاً بما تشهده محافظة الوجه من تطور في جميع المجالات الخدمية والتنموية، مشيراً سموه إلى النقلة الحضارية الكبيرة التي تشهدها المنطقة من خلال مشاريع رؤية المملكة ٢٠٣٠ (نيوم والبحر الأحمر وأمالا والديسة) والتي يشرف عليها شخصياً سمو ولي العهد - حفظه الله - وما ستوفره تلك المشروعات من برامج ابتعاث وفرص تدريبية ووظيفية ليس في منطقة تبوك فقط بل يستفيد منها جميع أبناء وبنات المملكة وستعود بالنفع على الوطن والمواطن.عقب ذلك استمع سموه إلى شرح من المدير التنفيذي في شركة البحر الأحمر الدولية توفيق بن عبدالله السعدون عن سير العمل في مشاريع شركة البحر الأحمر الدولية ومشروع أمالا وانعكاساته على أبناء وبنات المجتمع المحلي من خلال توفير الفرص التدريبية والوظيفية لهم.من جهة أخرى بارك سمو أمير منطقة تبوك فكرة إنشاء مجلس الخبراء المحلي بمحافظة الوجه، مستمعاً سموه إلى شرح من الدكتور محروس بن أحمد الغبان عن أهداف ومهام المجلس والذي يهدف إلى الاستفادة من الخبرات البشرية من أبناء المحافظة؛ لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.وفي ختام اللقاء سأل سموه المولى القدير أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ.عقب ذلك تناول الجميع طعام السحور على مائدة سموه.حضر اللقاء محافظ الوجه شجاع بن محمد الشريف.// انتهى //13:45ت م0042