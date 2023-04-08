لندن 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بالتكاليف الباهظة التي ستقع على عاتق متاجر التجزئة حتى تتهيأ لمطابقة متطلبات سياسية الحكومة في تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية.وعرجت على الأزمة التي تجتاح حزب اسكتلندا القومي بعد تصاعد الأصوات التي تطالب رئيسة الحزب المستقيلة، نيكولا سترجيون، بالخروج عن الصمت والإدلاء بشهادتها في التحقيقات الأمنية حول شبهات الفساد المالي داخل أروقة الحزب.ونشرت الصحف تحذير رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير، بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاملاً على توقيع اتفاق السلام في أيرلندا الشمالية، من افتراض أن الصراع قد لا يندلع هناك مرة، ودعوته إلى ضرورة العمل المستمر على تعزيز السلام بين مكونات الإقليم المختلفة.وفي الشأن الدولي، أبرزت الصحف تصاعد التوتر الأمني داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل استمرار العمليات العسكرية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي.// انتهى //13:55ت م0044