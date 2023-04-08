القاهرة 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واسسجلت البورصة المصرية مكاسب سوقية بلغت 26.4 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق عند 1.075.5 تريليون جنيه، مقابل 1.049.1 تريليون جنيه، أي بنسبة نمو بلغت 2.5%.وارتفع مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 1.77% مسجلاً 16709.28 نقطة، وزاد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 4.93% ليصل إلى 2945.58 نقاط، كما أضاف مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا نحو 4.43%، إلى قيمته، ليغلق عند مستوى 4420.09 نقطة.وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 20.6 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداول نحو 2.549 مليار ورقة مُنَفّذة على 345 ألف عملية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي.// انتهى //14:16ت م0046