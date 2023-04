الباحة 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واستمتاز منطقة الباحة جنوب غرب المملكة بوجود مساجد تاريخية كالأطاولة، والظفير، وقرية الملد، التي عرفت بطرازها المعماري المبني على طراز السراة، وهي ضمن مشروع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة.ويقع مسجد الأطاولة في وسط بلدة الأطاولة التراثية بمدينة الأطاولة التابعة لمحافظة القرى بمنطقة الباحة ، بجوار الطريق العام الرابط بين مدينة الباحة ومدينة الطائف، ويبعد نحو 30 كم شمال مدينة الباحة ، ويعد من أقدم المساجد في المنطقة .وكانت الأطاولة مركزًا تجاريًا وسياسيًا في المنطقة ويقام في البلدة سوق ربوع قريش الذي يعود تاريخه إلى مئات السنين ،كما تحتوي البلدة على العديد من المباني التراثية المهمة مثل حصن العثمان ، وحصن دماس ، وحصن المشيخة.وقد تم بناء مسجد الأطاولة من الأحجار غير المنتظمة، وسقفه من جذوع شجر العرعر، وتبلغ مساحته الكلية نحو 300 م2 ويتسع لنحو 130 مصليًا، ويتكون من بيت للصلاة ويرتكز سقفه على أعمدة خشبية دائرية الشكل، وصحن مكشوف "صوح" ، وخزان للمياه ،ودرج خارجي لسطح بيت الصلاة يصعد به المؤذن إلى السطح ليؤذن للصلاة ، وللمسجد مدخلان أحدهما بالواجهة الشرقية والآخر بالواجهة الشمالية للمسجد.وفيما يتعلق بمسجد الظفير التاريخي فهو يقع جنوب شرق مدينة الباحة في قرية الظفير التي تعد من أقدم قرى المنطقة، وينسب اسم المسجد إلى القرية التي سميت بهذا الاسم لوقوعها في ظهر ربوة ممتدة من شمال وادي قوب باتجاه الشمال الشرقي.ويتميز المسجد ببناء حوائطه من الحجر والبُلك، وأسقفه من الخرسانة، وتبلغ مساحته الكلية نحو 237 م2 ويتسع لنحو 88 مصليًا، ويتكون من بيت للصلاة، ويرتكز سقفه على عمودين دائريين، وفناء خارجي مسقوف، ودورات مياه وأماكن للوضوء ومئذنة يبلغ ارتفاعها نحو م 21.15 م من سطح الأرض.أما مسجد قرية الملد التاريخي فيقع في قرية الملد التراثية جنوب منطقة الباحة، ويعود تاريخ إنشائه إلى عام 1364هـ ، ويعد من أقدم المباني التراثية بالمحافظة، وترجع الأهمية التاريخية لقرية الملد التراثية إلى كونها من أقدم القرى بمنطقة الباحة ، وكانت تشكل قلعة من قلاع المنطقة، وقد بنيت على تلال مطلة على وادي الملد ، وتتميز بوجود حصنين متجاورين يشكلان شكلاً معماريًا مميزًا.وكان المسجد الوحيد بالقرية، مدونًا على أحد أعمدته الخشبية عام 1364هـ، كونه مكانًا للصلاة والعبادة منارة ثقافية وعلمية لأهالي القرية، حيث يعقد فيه العديد من الدروس والمحاضرات، وكان أهالي القرية يتعلمون فيه الكتابة والقران الكريم.أما مسجد الملد في وسط قرية الملد التراثية بمنطقة الباحة، جنوب مدينة الباحة بنحو 3 كم على الطريق المؤدي إلى محافظة بلجرشي، فقد تم بنائه على طراز السراة، من الأحجار غير المنتظمة، وسقفه من جذوع شجر العرعر وحزم الطباق والعرفج، وتبلغ مساحته الكلية نحو م 90 م2 ويتسع لنحو 34 مصليًا.//انتهى//______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________This email may contain material that is confidential, and proprietary to Saudi Press Agency, for the sole use of the intended recipient. Any review, reliance or distribution by others or forwarding without express permission is strictly prohibited. So as notto expose you for legal accountability. If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete all copies.15:40ت م0052