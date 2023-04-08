العلا 17 رمضان 1444 هـ الموافق 08 أبريل 2023 م واسيعدّ جبل الفيل في محافظة العلا جزءًا مهمًا من المعالم السياحية التي يقصدها الزوار من مختلف دول العالم، وهو عبارة عن صخرة ضخمة، يبلغ ارتفاعها عن الأرض نحو 52 م، وتتميز بشكلها الفريد الذي يشبه الفيل ومنه اكتسبت هذا المسمى.وعملت الهيئة الملكية لمحافظة العلا على تطوير المرافق المجاورة للجبل، وذلك بإنشاء مواقف للسيارات، وممرات للمشاة، وجلسات خاصة للأفراد والعائلات، كما وفرت بالقرب منه عددًا من المطاعم والمقاهي، تقدم أشهى أنواع المأكولات والمشروبات طيلة أيام الأسبوع.والتقطت عدسة "واس",عددًا من الصور والمشاهد المتنوعة لجماليات جبل الفيل والجبال المحيطة به.// انتهى //17:04ت م0054